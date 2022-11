Santa Cruz cierra el año con crisis hospitalaria

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Luego de los 36 días de paro cívico indefinido que se desarrolló en el departamento de Santa Cruz que inicialmente exigía la realización del Censo en 2023 y posteriormente la aprobación de la Ley del Censo para la ejecución de la redistribución de los recursos y escaños en 2024, los cuales deben ser aplicados antes de las elecciones del 2025.

“Vuelve a la normalidad la atención en salud, pero hay que aclarar que, en estos más de 35 días de paro, nosotros hicimos un centro de comando unificado y que lo liderizó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) con una unión estratégica con instituciones privadas, dándole a Santa Cruz 44 vehículos para transporte de emergencias de salud y se atendieron 700 referencias tanto departamental como provincial y se atendieron más de 4 mil pacientes en todo este tiempo” manifestó el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, Edil Toledo.

“En la mayoría de los hospitales se fueron atendiendo incluso las cirugías que estaban programadas, solo en el San Juan de Dios en algunas áreas de consulta externa no hubo y el Oncológico nunca paró, nunca paró la salud independientemente de los conflictos que tuvimos, aclarar que hubo atención no al cien por ciento, pero en la mayoría de los hospitales hubo consultas externas y cirugías programadas”, acotó.

El secretario de salud de la Gobernación cruceña también indicó “todo el sistema de salud esta funcionando en el tema de atención, ahora la demanda en emergencia especialmente en reanimación esta saturada, tenemos el cien por ciento del índice de ocupación de camas”.

“La pirámide de la salud se maneja siempre con infraestructura y equipamiento, pero lo más importante es el capital humano y esa no es responsabilidad del Gobierno Departamental de Salud sino del Ministerio de Salud, en más de 6 años no hay ni un solo ítems, no hay ningún crecimiento vegetativo en el departamento de Santa Cruz, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son 3,5 millones de habitantes y ya se a enviado escritos y ha ido un equipo a La Paz a ver el tema, pero no somos oídos”, expresó Toledo.