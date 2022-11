“Por falta de recursos perdí a mi hija, ayúdenme a salvar a mi nietita”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una bebé de dos meses de nacida ha quedado huérfana en el Hospital Japones en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Maria Eugenia Quintín murió hace un mes , luego de dar a luz a su pequeña. Familiares piden a las autoridades y a la población cruceña ayuda para costear los gastos médicos y así poder salvarle la vida.

“Mi hermana falleció a raíz de una enfermedad que se llama toxoplasmosis y Chagas, lo cual se le fue agravando después de dar a luz a su bebé sietemesina prematura”, contó el hermano de la víctima.

Con respecto a la salud de la menor, el tío de la pequeña indicó “recién ayer le realizamos los estudios, tiene un hígado dañado, por lo que los médicos van a evaluar para ver si es para un tratamiento clínico o quirúrgico, hoy día van a llegar los resultados”.

“Nosotros vendimos nuestras cositas para salvar a mi hija, y ahora no quiero que mi nieta pase por lo mismo, por falta de recursos no pude salvarla a mi hija y por eso yo quiero que me ayuden pueblo de Santa Cruz a salvar a mi nietita que está en una situación crítica”, relató el papá de María Eugenia.

“Pido que me ayuden con mi nieta para que no pase por lo mismo que le paso mi hija, quiero salvarla de esta situación, lo único que yo quiero es salvarla, ya que no pude salvar a mi hija, quiero tenerla a mi nieta en mis brazos siempre”, narró entre lágrimas.

Si usted puede ayudar o conoce a alguien que pueda hacerlo comuníquese a los siguientes números: 760 58 655 o al 770 24 223.

