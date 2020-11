Las 15 frases destacadas en el primer discurso de Choquehuanca

Cargando...

La Paz, Bolivia

Conciliador y unitario. El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, emitió su primer discurso con miras a buscar los equilibrios y la recuperación del estado de derecho desde la imparcialidad de la justicia y el ejercicio pleno de la democracia.

En medio de una expectativa, Choquehuanca se apegó a la cosmovisión de los pueblos nativos para dirigirse a Bolivia. Habló de la integración, el camino de la verdad y el camino de la hermandad

"El cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda", fue una de las 15 frases que empleó con miras a proyectar la visión de un país unido.

Conozca las 15 frases destacadas del vicepresidente electo del país.



1. Es obligación comunicarnos, obligación de dialogar, es un principio del vivir bien.



2. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos.



3. Hoy Bolivia y el mundo vivimos una transición que se repite cada 2.000 años. En el marco de los ciclos de los tiempos, pasamos del no tiempo al tiempo, dando inicio al nuevo amanecer, a un nuevo Pachakuti en nuestra historia.



4. Los bolivianos nos miramos a todos iguales y sabemos que unidos valemos más, estamos en tiempos de volver a ser Jiwasa, no soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo.

5. "Estamos en tiempos devolver a ser Iyambae, un código protegido por nuestros hermanos guaraníes. Yyambae es igual a persona que no tiene dueño. Nadie en este mundo debe sentirse dueño de nadie ni de nada".

6. El nuevo tiempo que estamos empezando será sostenido por la energía del ayllu, la comunidad, los consensos, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común.

7. No se consiguió cambiar la naturaleza del poder, pero el poder ha logrado distorsionar la mente de los políticos, el poder puede corromper y es muy difícil modificar la fuerza del poder y de sus instituciones, pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de nuestros pueblos, nuestra revolución es la revolución de ideas, es la revolución de equilibrios.

8. Vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y de la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos, entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable (...). El cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda"

9. Estamos en tiempos de los hermanos de la apanaka pachakuti, hermanos del cambio, donde nuestra lucha no solo era por nosotros sino también por ellos y no en contra de ellos, buscamos el mandato, no buscamos enfrentamiento, buscamos la paz, no somos de la cultura de la guerra ni de la dominación.

10. Defenderemos los sagrados tesoros de nuestra cultura de toda injerencia, defenderemos nuestros pueblos, nuestros recursos naturales, nuestras libertades y nuestros derechos.

11. Volveremos a nuestro KapakÑan el camino noble de la integración, el camino de la verdad, el camino de la hermandad, el camino de la unidad.

12. Debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas, ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política.

13. Ya no más abuso de poder, el poder tiene que ser para ayudar, el poder tiene que circular, el poder, así como la economía se tiene que redistribuir.



14. La justicia tiene que ser verdaderamente independiente, pongámosle fin a la intolerancia a la humillación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra.



15. El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que viene del fondo de sus corazones, significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración.