Luis Arce: “Caminemos en paz, lado a lado, vamos a salir adelante"

La Paz, Bolivia

El primer mensaje en 34 minutos. El presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, inició su primer discurso recordando a las víctimas de los conflictos sociales suscitados en noviembre de 2019, nombrando a los muertos de Sacaba, Senkata y el Pedregal, a quienes los calificó como héroes de la recuperación de la democracia.

"A partir del 10 de noviembre de 2019, después de veintiún días en el que se escamoteó la voluntad popular expresadas en las urnas y que dieron a un ganador Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra un pueblo, especialmente contra los más humildes", afirmó en su intervención.

Señaló que las dos tareas que el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez trazó, como la pacificación del país y la convocatoria a unas elecciones no se cumplieron, pues "se sembró muerte, miedo, discriminación, recrudeció el racismo y se utilizó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo".

"Caminemos en paz, lado a lado, vamos a salir adelante", expresó.

Luis Arce utilizó una frase del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, para marcar un antes y después en este nuevo período: “No es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia”, dijo enérgicamente.

El mandatario boliviano sostuvo que este 8 de noviembre de 2020 se inicia una nueva etapa en Bolivia, una etapa sin discriminación en la que su gobierno buscará unidad para vivir en paz, con pluralismo político y libertad de expresión.

“Durante meses el Gobierno se llenaba la boca de democracia para unos, mientras intentaba proscribir no solo al MAS, sino al pueblo”, dijo.

Manifestó que a pesar de las "condiciones adversas", el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo una histórica victoria en las elecciones nacionales del 18 de octubre.

"A pesar de esas condiciones adversas, a pesar de que la participación del pueblo estuvo amenazada por la violencia desde el Gobierno de facto y grupos paramilitares, en las elecciones del 18 de octubre obtuvimos una histórica victoria en las urnas, con más del 55%. Somos mayoría", aseveró.

Resaltó que la población "votó por la paz y estabilidad, por la esperanza y la dignidad" y le dio el triunfo al MAS.

"No es Luis Arce, ni David Choquehuanca, ese voto es producto de la conciencia y la organización de un pueblo que no quiere libertad para unos cuantos, sino para todos", subrayó.

Foto: ABI

Advirtió que la población votó por el respeto a sus derechos, luego de "evidenciar una democracia mutilada de sus contenidos centrales", durante los 11 meses de Gobierno a la cabeza de Jeanine Áñez.

Prometió que en esta gestión profundizará en la redistribución de las riquezas, los bonos, trabajarán para recuperar los niveles de crecimiento, reducirán la pobreza así como las desigualdades económicas y sociales.

"Esos son los principios que guían nuestro Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo al cual retomaremos", indicó.

Mencionó que en un año Bolivia pasó de liderar el crecimiento económico de la región por seis años consecutivo a la peor caída de su economía en 40 años, con un déficit del 12,1%, pero que el del tiempo de la hiperinflación con la UDP.

Denunció un "drástico incremento del gasto público y un endeudamiento" en un año de $us 4.200 millones, que se traducen en una deuda interna de $us 1.900 millones con el Banco Central de Bolivia, 800 millones en bonos y Bs 4.400 millones en el mercado interno. Dijo que solo en un año las reservas internacionales cayeron un 13%, de $us 6.459 millones a 5.578 millones. Solo en octubre de este año, disminuyeron en 700 millones.

“Dejan una economía con cifras que no se veían ni en el gobierno de la UDP. Ha aumentado el desempleo, la pobreza y las desigualdades”, indicó.