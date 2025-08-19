TEMAS DE HOY:
Nacionales

Empresarios urgen medidas económicas tras el balotaje

Los sectores empresariales saludaron el proceso democrático que derivó en dos opciones presidenciales, destacando la importancia de la estabilidad política como base para cualquier plan de recuperación económica.

Milen Saavedra

19/08/2025 11:43

Marcha de sectores gremiales en La Paz. Foto: APG.
Bolivia

Los principales sectores empresariales emitieron un contundente llamado para que el próximo gobierno priorice la reactivación económica del país, luego de que se conozcan los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Organizaciones clave, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, manifestaron que la urgente necesidad de implementar medidas económicas debe estar por encima de cualquier otra agenda. Los líderes empresariales destacaron que el país se enfrenta a una crisis que demanda una estructuración inmediata para poder superarla.

Además, los sectores empresariales saludaron el proceso democrático que derivó en dos opciones presidenciales, destacando la importancia de la estabilidad política como base para cualquier plan de recuperación económica. La expectativa ahora se centra en que el nuevo mandatario responda al clamor del sector productivo y establezca una hoja de ruta clara para fortalecer la economía nacional.

