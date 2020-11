Laura Pausini indignada con la cobertura de la muerte de Maradona

Cargando...

Italia

La cantante italiana criticó la gigantesca cobertura que se le dio a la muerte de Diego Armando Maradona este 25 de noviembre, misma fecha que se recuerda el Día Internacional contra la Violencia de Género. Laura compartió su desacuerdo a través de una publicación en Instagram que después borró, las razones no se han hecho públicas, pero fue su sentir.

"En Italia, la despedida de un hombre que sin duda es muy bueno jugando al fútbol, pero muy poco apreciable por mil cosas personales que se han hecho públicas, en lugar de la despedida de tantas mujeres maltratadas, violadas, abusadas", escribió la artista italiana, tal y como cuenta el citado medio.

Laura Pausini de 46 años, quien no quiso pasar por alto las sombras de la vida del futbolista argentino, quien durante años estuvo en el punto de mira, entre otros escándalos, por las acusaciones de violencia machista, indicó que la violencia contra la mujer no fue la noticia más importante en Italia, aunque la mañana del 25 de noviembre se hayan perdido a dos mujeres más. Realmente la cantante expresó que no sabía que pensar.

Pausini compartió, además, un mensaje por el 25N: "Este día es para animar a todas las mujeres, pero también a amigos y familiares que conocen la situación, a denunciar siempre cualquier acto de violencia, abuso o acoso. Debemos ponernos en primer lugar a nosotras mismas y al respeto de nuestra dignidad y nuestros valores. ¡Digamos stop a la violencia contra las mujeres! ¡Hagámonos sentir fuertes!", sentenció.