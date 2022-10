"Le daba bofetadas y jalaba de los cabellos": Bebé de 8 meses era agredido por su propia madre

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un video de minutos muestra cómo un bebé de tan sólo ocho meses niño es golpeado por su propia madre, quien lo agarra a bofetadas y le jala el cabello, mientras se graba. Las imágenes eran enviadas al padre como una forma de amenaza, el menor permanece en la cama indefenso, mientras llora desconsolado, víctima de la brutal agresión.

El infante fue rescatado este fin de semana, las agresiones eran compartidas por medio de las redes sociales.

"Son imágenes fuertes, la mujer ha sido aprehendida y conducida a Vinto. Sus primeros videos han sido mandados el pasado domingo 23 de octubre, donde se ve que lo golpea a sopapos, le jala de los cabellos al niño. Este viernes tenía planificado cometer otras acciones, como usar un palo contra el bebé", explicó el abogado del padre, Dr. Eduardo Mérida.

El bebé fue rescatado de su casa, donde era sometido a maltrato infantil. Los mensajes enviados al progenitor del menor causan alarma y generan preocupación, porque la madre asegura que busca desquitarse con el bebito, incluso señala que no le interesa si vive o muere.

"Me voy a desquitar con él, no lo quiero. David los odio a los dos, ojala se muera, así ya no me estorba más a mí ni a tí. Mejor si se muere, así también tu familia estará feliz, y ya no tendremos nada que ver. (...) Denunciame si quieres, me vale al final jamás te daré a mi hijo. Yo haré y puedo hacer lo que quiera con él", es uno de los mensajes de WhatsApp que envió la mujer.

La mujer de 23 años fue sometida a una audiencia de medidas cautelares este fin de semana, la juez de Capinota determinó la detención domiciliaria, le quitaron la guarda del bebé de ocho meses, disponiendo que el infante se quede con su progenitor de 24 años, que estará bajo la vigilancia y estricto control de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Vinto.

"Lo más raro de esta audiencia, es que la Defensoría en vez de hacer abordajes y darle medidas de protección al menor de ocho meses, le hace abordaje y le da medidas de protección a la agresora", indicó Mérida.