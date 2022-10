"Pensó que la mató": Ubaldina logró sobrevivir y protegió al bebé que lleva en el vientre

Sacaca, Cochabamba

Un hombre intentó quitar la vida a su pareja, la víctima tiene 6 meses de embarazo y el hecho se registró en la comunidad de Sacaca, que limita al norte con los municipios Bolívar y Arque (Cochabamba). La mujer fue abandonada en un río durante tres días con un corte en el pecho y hematomas en la cabeza.

Pese a todas las condiciones adversas Ubaldina Ch. de 33 años logró sobrevivir, protegió al bebé que lleva en el vientre, pero su condición es crítica, se encuentra en estado de coma, está internada en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi desde el 14 de octubre mientras lucha por su vida y la de su bebé.

"La víctima fue agredida terriblemente en Sacaca, sorprende la brutal agresión, tanto que los galenos no entienden que le hizo en la cabeza, porque tiene un hundimiento en el cráneo, presenta un traumatismo craneoencefálico severo. Su concubino intentó matarla, la señora desapareció por tres días de la comunidad, esta situación causa preocupación y pobladores junto a los familiares empiezan a buscarla. Pero el agresor les dice que dejen de buscarla, porque él la había matado e incluso les dice donde estaba su cuerpo", informó la Jefa de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Tatiana Herrera.

Su concubino pensó que había acabado con su vida, pero Ubaldina logró sobrevivir y fue trasladada hasta la ciudad de Cochabamba de emergencia al Hospital Viedma el pasado 7 de octubre. El agresor se dio a la fuga y es buscado por personal de la Policía.

La víctima de agresión se encuentra en estado de coma, el embrión de 6 meses que lleva en su vientre se encuentra estable, los médicos podrían realizarle una cesárea a los 8 meses, para salvarle la vida, fue el informe que brindó el director del maternológico.

"El equipo de neurocirugía vio conveniente no operar los hematomas del cerebro y el servicio de neurología realizó pruebas y tiene un glasgow 7/15, es decir que responde a estímulos dolorosos pero no está despierta, permanece en un estado de coma. La salud del bebé se mantiene estable, se realizaron ecografías, doppler y oxigenación. Muchos pacientes en estado de coma han logrado llevar el embarazo hasta su culminación, no debe ser interrumpido. Llevarse a la paciente como han solicitado es un error", remarcó el director del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, Antonio Pardo.