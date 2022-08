Le fracturó tres costillas a una mujer de 58 años y no le dejó buscar atención médica durante cuatro días

Cochabamba, Bolivia

Un hombre de 68 años agredió, golpeó brutalmente y le fracturó tres costillas a su pareja. La víctima de 58 años se encuentra hospitalizada.

"El sujeto procede a golpearla de tal manera que le fracturó las costillas. Lamentablemente, no entendemos cómo puede ser que esta mujer ha aguantado tres, cuatro días con las costillas fracturadas con ese temor, pánico de denunciar. Este sujeto que le continuaba amedrentando. La víctima fue prácticamente retenida en ese estado de salud tan lamentable y doloroso ", indicó Tatiana Herrera, jefa del departamento de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).

Así, desde el SLIM piden que el agresor sea aprehendido por la policía pues habría escapado.

"Cuando ella ya no soportó, es que juntamente con familiares y vecinos se lleva a cao la denuncia en el SLIM. Al no ser acción directa no se le pudo retener inmediatamente al sujeto, lo que dio tiempo para que él se escape", agregó Herrera.