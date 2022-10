Levantan temporalmente los arraigos contra el alcalde Manfred Reyes Villa

Cochabamba, Bolivia

La justicia levantó temporalmente cuatro “arraigos” contra el alcalde Manfred Reyes Villa, el alcalde solicitó la determinación para asistir al congreso mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en Corea del Sur del 10 al 14 de octubre.

Los arraigos no permitían que la autoridad edil viaje a otros países, por tal motivo la defensa legal a cargo del jurista, Ronald Pinto interpuso varios recursos.

"Se levantó el arraigo como la vez pasada, ojalá que no pongan incidentes, apelaciones, que perjudican (...) Este era el caso de Quecoma, que como ya expliqué a la población es una represa que está funcionando perfectamente, aunque yo no la he proyectado ha sido otro prefecto, no la he licitado, ni adjudicado, no la he pagado pero me acusan de proyectos del pasado", declaró Reyes Villa.