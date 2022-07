Defensa de Manfred Reyes Villa denunciará a juez por prevaricato

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Después de que el viernes 22 de julio el Juzgado de Sentencia N° 5 sentenció a un mes de cárcel a Manfred Reyes Villa por un proceso que data hace 25 años, el burgomaestre anunció un proceso contra la jueza Liliana Romero Espinoza por prevaricato y acusó al exalcalde, Edwin Castellanos, de haber reactivado el proceso que data del año 1997, el 2013 cuando era alcalde.

Reyes Villa indicó que se busca destituirlo de su cargo e inhabilitarlo para futuros procesos electorales, además de eliminar cualquier oposición al Movimiento al Socialismo (MAS), mediante procesos llevados adelante por funcionarios masistas.

El abogado de Reyes Villa, Ronald Pinto, calificó el fallo como político y anunció la apelación de la sentencia, el jurista también confirmó que se formalizará una denuncia contra la juez del Juzgado de Sentencia 5 del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) por prevaricato.

"Ante la ilegal sentencia y decisión que ha cometido, la señora Liliana Romero Espinoza, juez quinto de sentencia de Cochabamba, nosotros estamos preparando lo que es una denuncia penal. Consideramos que esta juez incurrió en el delito de prevaricato, emitiendo una sentencia que va en contra de la constitución y las leyes", declaró a la Red Uno Pinto.

El jurista dijo que la juez incurrió en irregularidades al dictar la sentencia de un mes contra el alcalde por el caso de la expropiación de un bien inmueble de hace 25 años.

"Ha tenido una actuación totalmente aberrante, cuando nos ha rechazado una solicitud de prescripción debidamente demostrada con prueba idónea y que este delito ya habría prescrito. La juez rechazó fotocopias de otro juzgado y con este justificativo rechazar la prescripción es realmente vergonzoso. Vulneró los derechos fundamentales al señor Manfred Reyes Villa, tomaremos acciones contra esta juez. Una vez que se nos notifique con la sentencia que se emitió con la privación de libertad de 6 meses, interpondremos un recurso se apelación restringida y esperemos que el Tribunal Superior, una de las salas del Tribunal Departamental de Justicia, anule toda esta vergonzosa actuación de esta juez y con ello de curso a la solicitud de prescripción realizada", indicó el jurista.

La defensa legal de la autoridad edil indicó que Reyes Villa no entrará la cárcel y continuará ejerciendo sus funciones como Alcalde.

“Les digo duerman tranquilos, no sé desesperen yo no entorpeceré la candidatura política de nadie, tienen el camino para seguir gobernando el país. Déjenme trabajar, déjenme ayudar a los pobres y marginados de la política nacional y no destruyan COCHABAMBA que necesita más inversión para ser fuertes económicamente y competitivos con fuentes de empleo y un futuro porvenir”, declaró Manfred.