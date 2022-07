Respecto a los procesos reactivados en su contra, Manfred Reyes Villa denuncia persecución

Cochabamba, Bolivia

Este viernes, se anunció que Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, debía presentarse en el juicio oral por el caso Lacma - Santivañez. Sin embargo, esto no ocurrió porque no fue notificado por el proceso. El burgomaestre denuncia persecución política por su popularidad.

"Yo no fui notificado para nada, hoy no tengo nada. No se lleva el debido proceso. Hace más de 15 años gozaba caso de corte, no pudo ir por la vía ordinaria. Entonces, ya tengo inclusive una visibilidad de la CIDH. Ahora, tras una encuesta, otra vez comienza la persecución política. Lamento mucho esta situación por una simple encuesta que yo no la he buscado. Estamos haciendo gestión, déjennos trabajar", aseveró Reyes Villa.