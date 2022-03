Manfred Reyes Villa: "No van a encontrarnos nada"

Cochabamba, Bolivia

Pocos minutos después de ingresar a la Fiscalía Anticorrupción, a donde fue citado, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, salió indicando que solo estuvo cinco minutos y que se abstuvo de declarar porque "no tiene nada que decir" sobre una empresa que fue contratada antes de que empiece su gestión al frente del municipio.

"No van a encontrarnos nada. Nosotros vamos a actuar con total transparencia y para la tranquilidad de los cochabambinos, ya les he explicado que esa empresa fue contratada hace 7 años, atendía a Movilidad Urbana, a diferentes servicios. Me abstuve de declarar, qué puedo decir si la empresa se contrató antes y yo llegué en mayo", comentó el alcalde al salir de la Fiscalía.