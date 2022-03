Manfred llega a declarar y asegura que la contratación por la que se le acusa no fue en su gestión

Cochabamba, Bolivia

Tras ser citado por la Fiscalía Anticorrupción, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, llegó la mañana de este martes 22 de marzo a declarar por, presuntamente, haber incurrido en la comisión de los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos contra el Estado.

Reyes Villa cuestionó que la empresa fue contratada hace varias gestiones por autoridades previas y hasta ahora no se la había observado.

"Esta empresa presta servicios hace 7 años. El contrato es de abril del año pasado y yo entré en mayo. Me sorprende que me citen a mí, ¿por qué no han dicho antes cuando otros alcaldes contrataron la empresa" , cuestionó la autoridad a su llegada.

Junto al burgomaestre llegó un grupo de personas que lo apoyaban vitoreando: "Mi voto se respeta".

"Me sorprende que hubo violentos que fueron a la Alcaldía, han querido incendiar la maquinaria y no los citan. Pero a Manfred, entrega un distribuidor y al día siguiente lo convocan. Quieren desvirtuar nuestro trabajo. No tengo nada que declarar, no firmé nada. Tenemos que estar unidos, no nos vamos a dejar, vamos a seguir trabajando los 5 años que el pueblo quiere", agregó.