“Levantaremos la subvención y venderemos el combustible a Bs 5”, afirmó Manfred Reyes Villa

Ante la crisis que atraviesa el país por la escasez de combustible, el candidato presidencial de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, afirmó en el programa Uno Decide que, de llegar al poder, levantará la subvención de manera inmediata para comercializar el diésel y la gasolina a Bs 5.

“En todos los foros lo he estado manifestando, nosotros vamos a levantar la subvención inmediatamente y vamos a vender en Bs 5 el diésel y Bs 5 la gasolina, no de 87 octanos, sino la de 95 octanos. Para demostrar que es una oferta seria, el Ingeniero Miguel Roca, diputado actual ha presentado un proyecto de ley de carburante, inmediatamente y he hablado dos veces con el presidente de la Asamblea de la Cámara Baja para que aprueben la ley y cualquiera pueda traer gasolina y diésel”, explicó Manfred Reyes Villa.

El candidato lamentó que, hasta el momento, la Asamblea Legislativa no haya dado curso a la propuesta, y señaló que el Gobierno podría importar combustible usando el crédito japonés de $us 100 millones, adquiriéndolo a un precio menor a Bs 5, considerando que el tipo de cambio oficial continúa en Bs 6.96.

