Leyes: “Si tengo que entrar a Feicobol con las FF.AA. y la Policía, lo voy hacer”

Cochabamba, Bolivia

El alcalde José María Leyes, indicó que el Campo Ferial Alalay le pertenece al pueblo de Cochabamba, señaló que no es propiedad de la Fundación Feicobol, ni de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

“La Alcaldía no puede invertir recursos municipales si el predio está administrado por privados (…) Si tengo que entrar con las Fuerzas Armadas y la Policía, lo voy hacer, aunque me quieran meter juicios, no tengo pena ya tengo hartos juicios. Espero que Feicobol recapacite y en estos días hagan la entrega de ese predio (…)”, aseveró Leyes.