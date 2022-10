Liberan al sujeto que partió un palo de escoba en la cabeza de una pastora evangélica

Santa Cruz, Bolivia

Bernardino Gonzáles Padilla, de 50 años, quien agredió con un palo de escoba a la pastora evangélica, Pascualina López, en el municipio de La Guardia, Santa Cruz, quedo libre tras una audiencia cautelar, el agresor no fue a prisión porque la víctima tiene solo cinco días de impedimento.

La autoridad jurisdiccional señaló que Bernardino tiene prohibido frecuentar locales de expendio de bebidas alcohólicas, tener contacto o comunicarse con la víctima y asistir al lugar donde sucedió el hecho, además tiene arraigo y deberá presentarse a firmar en la Fiscalía cada siete días y presentar dos garantes personales.

El agresor era casero en la iglesia evangélica y no recibía ninguna remuneración, tras desalojar el templo se dirigió a donde la pastora para que le pagará durante seis meses, porque supuestamente trabajaba en ese lugar, no obstante, ante la negativa de poder darle algún sueldo, la agredió físicamente provocándole graves heridas.

“Él vivía ahí antes y quería que se le reconozca plata y plata no hay porque ya nadie congregaba ahí (en el templo) y me exige que le pague y yo no le debo ningún peso a él, más bien yo busco ayuda en otros lugares para levantar la iglesia”, dijo entre lágrimas Pascualina.