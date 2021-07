Librecambista que recibió cinco impactos de bala lucha por su vida

Cochabamba, Bolivia

Los familiares del librecambista de 62 años que fue atracado este lunes 26 de julio, indicaron que recibió cinco impactos de bala y se encuentra en terapia intensiva luchando por sobrevivir.

Los proyectiles perforaron el intestino, el colon resultó afectado, fue sometido a una cirugía, se espera que el paciente no presente metástasis. El hijo que también recibió un impacto de bala, será sometido a una segunda cirugía, para extraerle los proyectiles de bala alojados en las extremidades inferiores, se encuentra en terapia intermedia.

“Mi sobrino tiene tres disparos y tengo entendido que mi hermano cinco, es increíble lo que han hecho. Ellos acaso no tienen familia, no tienen mamá, hijos, esposa. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué no trabajan?”, indicó la hermana de la víctima de 62 años.