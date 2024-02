Lima y Evo, enfrentados por la habilitación del líder del MAS para ser candidato

La Paz, Bolivia

El ministro de Justicia, Iván Lima, reiteró que Evo Morales no está habilitado para ser candidato en las elecciones presidenciales de 2025 y que su post en redes sociales, era una pregunta, no una propuesta.

Al cumplirse 8 años del 21F, el ministro publicó, a través de X, que se debería hacer un nuevo referéndum para evitar que Morales pueda postularse nuevamente.

El ministro comentó que Morales "insiste" en ir a la reelección, como los bloqueos y la pérdida de más de 1.000 millones de bolivianos para la economía nacional durante enero. Además, recordó que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 1010/2023 de diciembre pasado, reiteró que no puede volver a postularse.

La respuesta del expresidente también vino por redes sociales, y aseguró que, al plantear un nuevo referéndum, "reconocen que estoy habilitado”.

"Lo que yo hice no fue una propuesta, fue una pregunta: ¿Evo Morales está en condiciones de ir nuevamente a un 21 de febrero?. La respuesta ha quedado clara, Evo Morales, en lugar de tener un argumento, una idea propia o una posibilidad de decir desde la constitución cuál es su postura, lo que hace es plantear que el ministro de Justicia está pidiendo que él pueda participar (de la elección) el 2025 , nada más lejano a la realidad", aseveró.

En ese sentido, enfatizó que Morales está inhabilitado.

"El nivel de comprensión y distorsión, la posverdad que han instalado algunos voceros del 'evismo' es realmente lamentable, no tienen ideas propias y recurren a una falacia, que es pretender decir que el ministro de Justicia pide la habilitación de Evo Morales. La realidad está clara ; Evo Morales está inhabilitado para ser candidato y ningún argumento de sentimiento de él o sus voceros va a cambiar esa situación, la sentencia 1010 es definitiva. Lo que hice fue preguntarle si estaría en condiciones de volver a tener un voto de la gente", agregó Lima.

A la vez, planteó que, paralelamente a las Elecciones Judiciales, la Asamblea Legislativa debata incluir ese día un referéndum de reforma parcial a la Constitución, ya que el Censo, que será el 23 de marzo, "da la posibilidad de que el país cambie su estructura de escaños en la Asamblea". Entonces, considerando que solo son 130 escaños, según la Constitución, y varios departamentos pueden perder representatividad y otros aumentar, propone modificar la cantidad para que "ningún departamento pierda escaños y los departamentos con mayor población tengan una mayor cantidad de escaños".

Explicó que plantea esta votación el mismo día de las Judiciales, que sería entre agosto y septiembre de este año, para que no se requiera los 180 millones de bolivianos que se gasta en un proceso electoral, y solo sea Bs 10 millones.

Ante las afirmaciones de Evo Morales, dijo que el gobierno de Luis Arce no busca mantenerse en el poder, ya que tiene hasta el 2025 para gobernar.

"No hay una situación, salvo en la cabeza de Evo Morales, de acortamiento de mandato o conflictividad que nos lleve a pensar en que el gobierno esté desesperado por mantenerse en el poder. Tiene intenciones de ir en contra de la Constitución", agregó.

Asimismo, comentó que "fue un error" no acatar los resultados del 21F.

"Los actores políticos que han trabajado en la sentencia constitucional 84/2018 lo han reconocido como un error, el ex ministro de Justicia, Héctor Arce, ha planteado como un error haber llevado adelante esta decisión. Actores políticos del mismo MAS le han planteado al país que la crisis de 2019, los muertos de Sacaba y Senkata, podía haberse evitado si no se iba a ese cuarto mandato de de Evo Morales ", detalló.

Para Lima, la sentencia de la Corte Interamericana también determinó que no puede haber reelección.

"No respetar la voluntad del pueblo boliviano, expresada en el voto, es un error y es algo que no se puede repetir. Si se plantea un debate en ese nivel queda clara la respuesta de Evo Morales, que no quiere ir a un nuevo 21F, porque sabe que lo va a perder. De ahí la agresividad de él y sus voceros de tratar de evitar el voto de la gente", añadió.