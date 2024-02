García Linera ve a Andrónico como el candidato ideal para unir al MAS

Cargando...

Álvaro García Linera, ex vicepresidente del Estado, ve a Andrónico como la mejor opción para continuar con la segunda etapa del Movimiento al Socialismo (MAS). En este sentido puntualizó que lo ‘ideal sería que el nuevo líder cuente con el apoyo de Evo y de Arce', sin embargo, en caso de que el MAS continúe fracturado, el mejor binomio sería Andrónico-Evo.

García Linera, explicó que el presidente del senado Andrónico, tiene todas las cualidades que se necesitan para tener el apoyo de los sectores sociales.

“Andrónico es joven, a diferencia de todos los demás candidatos geriátricos de la derecha, comenzando por Carlos Mesa, Tuto Quiroga y Doria Medina, que deberían estar cuidando a sus nietos; es indígena, es sindicalista y profesional”, sostuvo el ex vicepresidente.

“Él es el rostro de la Bolivia que hemos construido”, afirmó García Linera al señalar que eso fue logrado al empoderamiento de la clase indígena que se promovió en la gestión de Evo Morales.

La ex autoridad resaltó que, si el MAS se divide hasta el 2025, la mejor candidatura es Andrónico- Evo.

“Andrónico debe ir como candidato a presidente. Lo que pasa es que la candidatura de Evo ya fue proscrita y la única opción es que vaya como vicepresidente”, afirmó al manifestar que el joven candidato es el único que podría alcanzar el 55% de los votos.

El ex vicepresidente también se manifestó sobre el 21F, al asegurar que Evo Morales no tuvo ninguna responsabilidad, y a pesar de no haber cumplido con el mandato del referéndum, el ex mandatario debió seguir ejerciendo sus funciones.

“Mi criterio es que Evo debió continuar, eso garantizaba la unidad de la sociedad”, puntualizó.

