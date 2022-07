Llallagua llora en el entierro del pequeño Jhair Matías

Potosí, Bolivia

Este viernes a mediodía, se realizó el entierro del pequeño Jhair Matías Gabriel Choque, quien fue victimado por la enamorada de su padre. Los móviles serían el conflicto de la pareja y el pago de pensiones. El hecho se registró en Llallagua, en el departamento de Potosí.

Entierran a Jhair Matías Gabriel Choque, en el Cementerio General de Llallagua. Fotos: @EmilioHuascar @APGNoticiasBo

Decenas de personas, entre vecinos, compañeros de colegio y familiares del niño acompañaron el cortejo fúnebre, con globos blancos y flores, pero sobre todo con lágrimas y aun sin poder creer este estremecedor hecho. Los pedidos de justicia se escucharon en el lugar.

La familia materna de Matías sumida en llanto abrazaba el pequeño féretro de color blanco.

"Hijito, te amo, no me dejes papito, eres mi vida. No voy a aguantar. Éramos un equipo", suplicaba la mamá.