Lluta reaparece y denuncia que es víctima de amenazas

Este miércoles el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Armin Lluta, reapareció y aseveró a los medios de comunicación que es víctima de amenazas.

“Decían que si yo no renuncio al cargo me van a matar, que mi hijo corre riesgo, que el único dirigente legal es Arnold Alanes y que el Gobierno lo va a reconocer. ‘Tú te irás a la cárcel, tienes que renunciar al cargo, si no tu vida está en riesgo, en la otra te vamos a matar’ (eso decían). Yo creo que esas amenazas son de cobardes”, señaló Lluta.

El dirigente cocalero responsabilizó al dirigente que en las últimas horas fue reconocido por el Gobierno, Arnold Alanes, en caso de que él o su familia sufran daños en su integridad.

Al ser consultado por lo ocurrido la madrugada del pasado lunes mientras se registraban conflictos en Adepcoca, señaló que logró escapar pero que a las 2:00 de la mañana miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop) lo obligaron a escapar nuevamente.

“Me resguarde, me persiguieron varios jóvenes. Una persona me resguardó en su domicilio, pero la policía llegó a ese domicilio, a las 2:00 de la mañana llegó la Utop y quiso ingresar a la casa particular. Tuve que escapar, seguro eran de inteligencia, me empezaron a perseguir. Gracias a cinco o seis perros en el río que los atacaron pude salir. Una señora me prestó el celular y llamé para que me puedan ayudar”, dijo.