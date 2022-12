Lomas de Arena: Maquinaria opera en predios avasallados y trabajadores temen agresiones

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El propietario del Centro Turístico Kim denunció que avasalladores continúan abriendo caminos con maquinaria pesada pese a la Pausa Administrativa Ambiental dictada por la Gobernación de Santa Cruz para la zona acuífera de las Lomas de Arena. Lamenta que la Policía no tome cartas en el asunto para frenar esta operación.

Sun Chel Kim denunció que desde el pasado 22 de octubre, primer día que tomaron el lugar, estas personas vienen realizando construcciones precarias, con carpas, calaminas y madera.

"La maquinaria está destruyendo los predios y es tuición de la Policía secuestrarla porque la zona ya tiene una pausa ambiental", expresó el propietario.

Trabajadores de la familia Kim temen por su seguridad ya que el pasado fin de semana fueron brutalmente agredidos, dejando a uno de ellos con 10 días de impedimento.

"Uno me agarró por la espalda, comenzaron a patearme, me dieron un machetazo en la cabeza y al ver que no podían quitarme el celular, me metieron el dedo al ojo", contó Leonardo Flowers, quien ya sentó la denuncia ante la Fiscalía Departamental.