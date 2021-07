Lucía Méndez es acusada de maltrato por un maquillista

Cargando...

Lucía Méndez durante su tours con Las Divas Manoella Torres, Dulce y Rocío Banquells en una de sus primeras fechas en El Paso, Texas, trató mal a Caleb Campos, uno de sus maquillistas, quien no la pensó dos veces para acusarla de ser una persona déspota y grosera.

“Ayer empezó su tour Lucía Méndez en El Paso. Las Divas nos preguntaron que si podíamos hacer maquillaje, pero hacerlo gratis, y Lucía Méndez, me trató. Empezamos platicando, todo bien, y al momento de secarle el cabello, de: ‘Ay niño, me duele’, empezó con una actitud muy fea", confesó el profesional en una transmisión en vivo en su Instagram.

Caleb asegura haber pasado un momento bochornoso, triste e inhumano al lado de la actriz, a la que él consideraba, antes de este encuentro, una persona admirable, dadivosa y gentil.

Luego, Caleb señaló que la famosa le pidió ser maquillada en el baño porque le gusta verse en el espejo: "Le dije que sí, no pasa nada, vamos al baño; puse la silla con suficiente espacio enfrente del lavabo y ella agarra la silla y se sienta directamente frente al lavabo, y entonces le dije: ‘Tenemos que hacer la silla un poco para atrás, señora Méndez, porque tengo que caber para maquillarla de frente, porque de lado no puedo’. Y me dice: ‘Pues deja de comer tamales, así sí cabes'".

Realmente el maquillista jamás se sintió tan mal y ofendido como en esta oportunidad e indicó que nunca más quisiera saber de Lucía Méndez.

"Me molesté. Mi asistente, que estaba conmigo, me volteó a ver. Lo hice gratis por el amor al arte, porque me encanta lo que hago... Mi hermano y yo somos maquillistas, él es fotógrafo He hecho a varia gente en televisión y nunca me habían tratado así... Me dijo gordo", señaló el maquillista.

Asimismo, Caleb contó que Méndez humilló a El Paso diciendo que "es una ciudad muerta, que todo está solo, que qué feo, que la comida está fea, que el guacamole está feo. Empezó a insultar todo El Paso a lo que Caleb respondió que en El paso le estaban pagando para que cantara y Lucía no se callaba, porque el joven contó que le dijo que no sabía maquillar y que le debía hacer caso en todo, mientras tanto en cuanto Caleb intentaba hacer su trabajo, la cantante se movía o cerraba los ojos, pero fue un infierno los minutos a su lado.

Caleb no soportó más y le dejó el lápiz, la brocha y le dijo que se maquillara ella sola, y dijo que hizo esto porque estaba a punto de mandarla a chingar a su madre. Para el maquillador Lucía Méndez mostró su verdadero "yo", lo que la define como una mujer grosera y déspota; que aunque pague por los servicios, no debería tratar a nadie de esa manera.