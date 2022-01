Madre angustiada, enferma de tuberculosis y con una hija autista clama por ayuda

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Albertina Leticia, es una angustiada madre que llegó desde la ciudad de La Paz hace un año buscado mejorar su calidad de vida y la de pequeña hija de tres años Danna Isabela, quien fue diagnosticada a simple valoración con autismo.

Albertina cuenta que ambas enfermaron con Covid-19 y posteriormente s ella le dio tuberculosis, mal que la tiene sufriendo con fuertes dolores de espalda y riñones. Para sumar a la tragedia de esta madre e hija, hace un par de días fueron desalojadas del lugar donde vivían , debido a que por falta de recursos económicos no le fue posible pagar los dos meses que tiene adeudados con la renta.

Con mucho dolor y a la vez esperanzada de que su pequeña se cure, Albertina pide ayuda a la población, para que ambas sean tratadas con médicos especialistas, ya que Danna no habla, no camina sola, no escucha, no puede masticar y necesita continuar con su fisioterapias.

Cualquier ayudas para Albertina Leticia Salcedo Choque y Danna Isabela puede comunicarse a los números de celular 69097046 - 77370840

o hacer su deposito o transferencia con la ayuda económica al número de cuenta 10000025552551 del Banco Unión.