Milena Soto, miembro de la RJC, pide ayuda tiene covid y no tiene dinero

Cochabamba, Bolivia

Milena Soto, integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), subió un video a redes sociales, donde pide ayuda a la población señaló que tiene Covid-19 y no tiene dinero para medicamentos ni para sus alimentos, continúa con detención domiciliaria.

“Si por favor pudieran ayudarme con cosas de limpieza para desinfectar donde vivo, aquí en el barrio profesional en un edificio. Es complicado, necesito barbijos, no tengo ni para comer, no puedo trabajar. Solo estamos mi hijo y yo, no tengo familia, necesito su ayuda por favor, pueden escribirme al Messenger o llamarme, se los agradeceré”, dice en su publicación subida a su cuenta de Facebook.

Recordemos que cinco integrantes de la RJC fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva, tales como la prisión domiciliaria y el arraigo. Soto es investigada por las protestas contra la fiscalía general del Estado en Sucre, donde se cometieron destrozos y se impidió su funcionamiento normal.

Son acusados de los presuntos delitos de organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación o tenencia de sustancias explosivas, entre otros.

Sobre el tema durante el mes de julio Soto denunció un presunto intento de secuestro en el que fue golpeada y arrastrada. Entonces, afirmó que no estuvo en Sucre en las fechas señaladas.

“Me acusan de haber ido a Sucre, pues ¡yo no he ido a Sucre! (...) No he hecho nada”, sostuvo.