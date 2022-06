Madre que salvó a su hija de ser raptada por falso policía: "No permitan que ese hombre siga circulando en la calle porque nuestras niñas corren riesgo"

Cochabamba, Bolivia

Con estas palabras recordó la madre de la menor de 13 años que casi fue raptada por un falso policía en Sacaba, los momentos de angustia que vivió al no encontrar a su hija y después, al ver que el sujeto tenía un cuchillo, toritos y preservativos entre sus pertenencias.

Contó que su hija estaba en la cancha de su zona, donde practica deportes. Ahí fue abordada por el sujeto que la llevó, primero a una casa abandonada, y luego le estaba dirigiendo a un área desierta. Mientras tanto, la madre, al ver que su hija no estaba en la cancha, empezó a buscarla, preguntó a sus amigas, caminó por las calles aledañas y ya se estaba por dar por vencida, cuando la reconoció a lo lejos. Corrió y la encontró junto al ahora aprehendido. Le cuestionó a dónde le estaba llevando y al recibir respuestas contradictorias alertó a su familia.

Resaltó que hay muchas víctimas y piden que no dejen libre al acusado. La audiencia de medidas cautelares está programada para hoy.

En cuanto a la menor, develó que la niña está asustada y traumada por la experiencia.

"No quiere hablar nada, está callada. Más bien, gracias a Dios, solo estaba intentando llevársela, no pasó a mayores. Pero si yo no hubiera llegado en su momento, tal vez a mi hija yo le hubiera encontrado hasta muerta o quien sabe. A ese lugar al que le estaba llevando no hay nadie, todo es lleno de árboles", detalló.