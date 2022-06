"Me quitó mis cosas y me llevó a una casa abandonada": adolescente cuenta cómo casi fue raptada por un falso policía

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El sujeto, que se hizo pasar por policía y que fue atrapado por los vecinos de la OTB Canal Mayu, en Sacaba, intentó raptar a una menor de 13 de años de edad, después de llevarla a una casa abandonada que hay en la zona.

La víctima contó cómo el hombre la abordó, le interrogó y luego le quitó sus pertenencias. Afortunadamente, fue rescatada por su familia.

La niña explicó que salió a jugar a la calle, donde fue interceptada por el acusado.

"Yo estaba sentada en una cancha y él se me acercó preguntando mi edad y si me había escapado. Le dije que estaba esperando a mi mamá. Me quitó la bolsa y se lo llevó a una casa abandonada, yo no quería entrar, pero por mis cosas entré", develó la menor.

La víctima relató que el sujeto le dijo que se sentara en un tronco, mientras él estaba cerca de la puerta, vigilando que nadie se acercara.

"Me dijo que me sentara en una banca que había ahí y me senté ahí. Me preguntó dónde vivía, si estaba agarrando mi carnet. Se estaba fijando a cada rato afuera, quién pasaba", agregó.

Después, le llevó varios metros caminando hacia el norte a un lugar descampado, donde no hay mucho alumbrado público. Ahí, fue interceptado y capturado por familiares de la niña.

"Agarró mi bolsa otra vez y se lo estaba llevando a una cancha. Me dijo que me iba a llevar a la Defensoría, que era el teniente Chambi. En ese momento, llegó mi mamá, me preguntó a donde estaba yendo. Mi mamá estaba preocupada y el señor le respondió que era policía", detalló.

La madre se dio cuenta de que el hombre no era un policía y alertó a su familia para que lo puedan retener.

Vea el testimonio de la niña:

Vecinos denuncian inseguridad en la zona

Luego de conocerse el hecho, vecinos de la OTB Canal Mayu, en Sacaba, denunciaron inseguridad.

"Todos estamos consternados con todo lo que está pasando en el barrio, ya que el presidente (de la OTB) brilla por su ausencia y no tenemos una autoridad que nos pueda defender. Incluso anoche los vecinos se acercaron por su puerta y les botó diciendo que eran loteadores. Él podía llamar a la Policía como presidente de la OTB, pero no hace nada por el barrio", reclamó una vecina.

Indicaron también que el lugar a donde el falso policía llevó a la niña es un lote descuidado y hay dos habitaciones sin puerta.

"Es un lugar lleno de matorrales, ahí se las llevan a las niñas para hacerles cualquier cosa. Si ayer no aparecía su familia de la chiquita, ahorita iba a estar desaparecida o fallecida. Hemos visto la casa abandonada donde le metió a la chiquita, es un baño. El otro cuarto más bien han logrado asegurar, sino ahí se lo metía. Anoche mismo ahí le podía violar, matarla a la chica, le hizo dar una vuelta el manzano para traerle hasta el otro lado", detalló.

Además, aseguran que constantemente se registran asaltos en la zona.

"Nos preocupa, a mí en especial, yo tengo que llevarle a mi hija hasta el puente para que vaya a pasar sus clases. A mí incluso me asaltaron a las 6 de la mañana cuando estaba regresando de comprar pan, un hombre me tapó la boca, yo le mordí la mano", contó.

Por eso, están preocupados por los últimos hechos registrados, piden patrullajes de la policía y alumbrado público.