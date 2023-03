Maestros sobre propuesta del Gobierno: "Ofrecernos 27 ítems para todo el país es una burla"

Cargando...

En pasadas horas y luego del análisis del documento de propuesta emitido por el Ministerio de Educación en respuesta al pliego petitorio del Magisterio, los maestros decidieron rechazar en su plenitud dicha propuesta.

“El pliego petitorio del Magisterio contemplaba la solicitud de al menos 8 mil nuevos ítems para cubrir el crecimiento vegetativo y la deuda historia, pero ofrecernos 27 ítems para todo el país es una burla”, aseveró José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio urbano.

Además, Álvarez aclaró que el Ministerio tampoco dio una respuesta al problema del ascenso automático, al ascenso de categoría mérito para el personal administrativo ni al problema de la nivelación de los maestros que trabajan más de 100 horas y solo les paga 88 horas en el nivel inicial.

Por ello, ratificó el paro de 24 horas a nivel nacional con bloqueo de caminos en las carreteras y bloqueo de las mil esquinas en la ciudad.

Respecto al paro, el Ministro de Educación, Edgar Pary, advirtió con descuentos a los maestros que no asistan a clases. Ante dicha afirmación, Álvarez manifestó que es un descaro que el Ministro opine que cuando no se trabaja no se paga, pues afirmó que existen maestros que están trabajando por años de manera gratuita y de ello el Ministro no opina.

