Maestros urbanos anuncian bloqueos, huelga de hambre y paro de 24 horas en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Maestros Urbanos tendrán este miércoles 15 de marzo, una gran asamblea del Magisterio de Santa Cruz, la misma que llevará a cabo en el coliseo Nacional Florida, de la capital cruceña, para analizar las movilizaciones a nivel nacional, exigen la nivelación de carga horaria, dotación de ítems, así como también ser incluidos en la modificación de la nueva malla curricular. Anunciaron que no descartan entrar en huelga de hambre, bloqueos y un paro de 24 horas.

“El Gobierno dice que no hay recursos, que no hay ítems, que no se puede hablar de horas, lamentamos esa actitud cerrada, terca, caprichosa que no refleja la realidad educativa. En Santa Cruz hacen faltan cerca de 2.500 ítems, más de 150.000 horas para nivelar a los colegas”, manifestó Osmar Cabrera, ejecutivo de maestros urbanos de Santa Cruz refiriéndose a la negativa del Ministerio de Educación del incremento presupuestal para educación.