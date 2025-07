Maestros urbanos exigen ampliar vacunación contra el sarampión a estudiantes de secundaria y docentes

Los maestros urbanos han encendido las alarmas y piden a las autoridades de salud actuar con premura: solicitan ampliar el rango etario de vacunación contra el sarampión para incluir a estudiantes de secundaria y al plantel docente. Actualmente, la inmunización está contemplada sólo hasta los 14 años, un límite que consideran insuficiente para frenar el posible avance del virus en unidades educativas.

“Nosotros como sector urbano estamos pidiendo que en primera instancia se amplíe lo que es la vacunación a todo el nivel secundario, ya que está considerado solamente hasta los 14 años. Pero para garantizar el retorno seguro tendríamos que incluir también al plantel docente”, afirmó Wilson Velásquez, ejecutivo de los maestros urbanos.

El pedido no es nuevo. Según Velásquez, la solicitud fue enviada por escrito y de manera formal a las autoridades pertinentes, pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta oficial. La preocupación crece, ya que algunos padres de familia no estarían llevando a sus hijos a los centros de vacunación, lo que podría desencadenar un brote epidémico si no se toman medidas preventivas.

“La Federación ha hecho la solicitud indicando que se debe garantizar el retorno para no tener posibles contagios y, además, garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. En el sector urbano somos alrededor de 17 mil maestros, por lo que estaríamos previniendo riesgos en una población amplia, sumando a los estudiantes del nivel primario, secundario e inicial”, detalló Velásquez.

La exigencia apunta no solo a la protección individual, sino al resguardo colectivo del sistema educativo. El sector se mantiene en estado de alerta y a la expectativa de una respuesta concreta, esperando que esta ampliación de cobertura se concrete antes del retorno a clases.

