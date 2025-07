¡Uñas imposibles! Una clienta exigió un diseño creado por IA (WhatsApp)

Una insólita conversación entre una manicurista y una clienta desató furor en TikTok y generó un intenso debate sobre los límites de la estética… y de la paciencia. La protagonista es Vnailsks, una manicurista colombiana que compartió en sus redes el insólito intercambio que tuvo con una clienta que llegó con una idea clara (demasiado clara, quizás): quería un diseño de uñas… creado por inteligencia artificial.

“Mi clienta me pidió unas uñas de la IA y se molestó porque no pude realizarlas”, escribió Vnailsks en su publicación. El video, acompañado de capturas de la conversación, ya supera los 7 millones de visualizaciones, más de 330 mil “likes” y 3100 comentarios.

Todo comenzó cuando la clienta le envió por chat dos imágenes con un diseño de uñas sumamente elaborado y visualmente perfecto. “Dame cita, quiero estas uñas”, le pidió. Pero había un problema: las fotos eran creaciones digitales generadas por IA, imposibles de replicar con exactitud en la vida real.

La manicurista, lejos de rechazar el pedido de forma brusca, respondió con cortesía: “Hola, buen día. Claro. Solo te comento que esas son uñas creadas con inteligencia artificial. Te puedo crear algo similar, pero eso no, bella. Son fotos digitales, no reales”.

Pero la explicación no fue bien recibida. La clienta no solo insistió, sino que descargó su furia: “¿No me podés hacer ninguno? Parece que no querés trabajar. Si no sabés hacer lo que te piden tus clientas, no deberías trabajar de eso”.

Frente al destrato, la profesional decidió cortar por lo sano: “Decidiré no atenderte, que tengas un lindo día”. El caso se viralizó rápidamente y miles de usuarios se volcaron a opinar. “Ni los buenos días, desde ahí empezamos mal”, “Qué feo que te traten así”, fueron algunos de los comentarios. Aunque también hubo quienes opinaron que la manicurista podía, al menos, intentar recrear el diseño.

Vnailsks no tardó en aclarar ese punto: “Chicas, a lo mejor sí se pueden recrear, pero obvio es en un costo excesivo, ya que es un trabajo de más de 4 o 5 horas por lo complejo del diseño. ¡No quise arriesgarme y menos por la actitud de la clienta!”.

Una historia que mezcla creatividad, expectativas fuera de este mundo (o de esta realidad) y el valor de saber decir que no. Porque, a veces, el mejor diseño es el que una profesional se niega a hacer.

¡Uñas imposibles! Una clienta exigió un diseño creado por IA (WhatsApp). Foto: Captura de pantalla

