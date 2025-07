VIDEO: Una búsqueda de alquiler terminó en una insólita historia de venganza y risas en TikTok

Lo que comenzó como una simple consulta por un alquiler terminó convirtiéndose en un inesperado y viral momento en redes. Martina, una joven que estaba buscando un departamento por la zona de Alejandro Korn, jamás imaginó que su mensaje desencadenaría una historia tan insólita como graciosa.

En su cuenta de TikTok (@martigil2_), Martina compartió los mensajes que intercambió con un joven al que, según creía, le pertenecía una propiedad en alquiler. "Hola, estoy buscando alquiler por Alejandro Korn para una persona sola, sin hijos ni mascotas", escribió con toda la intención de cerrar un trato. Pero la respuesta que recibió no solo la descolocó, la hizo estallar de risa.

"¿Alquiler estás buscando? ¿Yo qué tengo que ver? Yo no alquilo nada, te mandaron cualquier número", le respondió el joven en un audio, evidentemente confundido y ya algo cansado de mensajes similares.

Lo curioso es que no era la primera vez que le pasaba. “Enfrente de mi casa hay un departamento que alquilan, pero yo estoy en Guernica. Todo el día me estuvieron mandando mensajes... gente que no conozco, uno me pidió un atmosférico, otro me pidió una torta”, contó, con humor e incredulidad.

Pero la historia tenía un giro aún más inesperado. “Después me llamó una chica y me preguntó si tenía perritos”, agregó, visiblemente entre divertido y resignado. Ante tanto mensaje absurdo, decidió investigar por su cuenta quién estaba pasando su número como si fuera una inmobiliaria. La sorpresa no tardó en llegar: "Me di cuenta que fue una exnovia mía que me está haciendo esa maldad", reveló.

El video que compartió Martina rápidamente se volvió viral: ya suma más de 287 mil reproducciones, 32 mil “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios que se rieron junto a ella de la situación.

“Nos dio contexto, nos dio historia, nos dio risa, 10/10”, “Pobre, me cayó re bien”, “Ya tengo una idea para cuando me dejen” y “Yo hice lo mismo con dos exjefes”, fueron algunas de las reacciones más ingeniosas que dejó la historia.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play