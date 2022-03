Maestros urbanos mantienen su estado de emergencia y anuncian movilizaciones desde este miércoles

La Paz

El secretario Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina, manifestó que, a partir de este miércoles retomarán las movilizaciones, para ello, llegarán delegaciones de maestros de los nueve departamentos del país.

“Queremos decirle al gobierno que no se apaga el fuego echándole gasolina y de verdad nosotros no estamos movilizándonos por factores políticos, simplemente queremos que se empiece a avanzar, consolidar y atender enserio el tema de educación que no se lo está haciendo”, manifestó Molina.