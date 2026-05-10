Mamen Saavedra resume su primera semana como alcalde destacando bacheo, salud y defensa del Mutualista

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, realizó este fin de semana un resumen de sus primeros días de gestión a través de sus redes sociales, donde informó sobre trabajos de bacheo, medidas de austeridad, reuniones con autoridades nacionales y avances en el conflicto por los predios del mercado Mutualista.

Saavedra señaló que continuará realizando reportes semanales, una práctica que mantuvo durante los cinco años que ejerció como concejal. “Nuestros resúmenes semanales van a continuar”, afirmó, al asegurar que busca mantener contacto directo con la población.

Durante su mensaje, la autoridad calificó como “muy complicada” la situación en la que recibió la Alcaldía, aunque aseguró que trabajará para mejorar las condiciones de la ciudad con una gestión “transparente y cercana”.

Entre las primeras acciones ejecutadas, destacó el inicio de trabajos de mantenimiento vial y bacheo en distintos sectores de la capital cruceña.

Indicó que ya concluyeron labores en el cuarto anillo de Equipetrol y que ahora los trabajos continuarán en las zonas de San Aurelio y Tres Pasos al Frente.

AusteridadAsimismo, informó que su administración aprobó un decreto de austeridad debido a la situación financiera del municipio.

Entre las medidas mencionó la reducción de personal, el cierre de la agencia de empleo y la eliminación de viajes financiados por la Alcaldía. También aseguró que ya no se utilizará la imagen del alcalde en campañas publicitarias municipales.

En relación al conflicto por los predios del mercado Mutualista, Saavedra afirmó que existen avances favorables tras una audiencia judicial realizada esta semana. “El Mutualista no se vende, el Mutualista se defiende”, sostuvo, al remarcar que el Ejecutivo municipal no entregará esos terrenos.

Reuniones con el GobiernoEl alcalde también informó sobre reuniones sostenidas en la ciudad de La Paz con autoridades del Ministerio de Salud. Señaló que se gestionaron más de 50 ítems para salud, equipos de rayos X para centros médicos y camas para diálisis.

Además, aseguró que alcanzó acuerdos con el sector médico para evitar medidas de presión hasta diciembre, mientras continúan las negociaciones para mejorar las condiciones laborales y de atención en hospitales públicos.

Saavedra agregó que se trabaja en la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar el sistema de fichas médicas digitales y reducir las filas en los centros hospitalarios.

Finalmente, indicó que participó en una cumbre de diálogo en Cochabamba junto a otras autoridades del país, donde se abordaron temas de coordinación y gestión nacional, además de fijar posición sobre la Ley 1720.

“Vamos avanzando por la senda de una gestión transparente, cercana, que escucha y que soluciona”, concluyó la autoridad.



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