Manfred Reyes Villa: “Dos magistrados azules no me van a sacar”

Cochabamba, Bolivia

El alcalde Manfred Reyes Villa se refirió a su situación jurídica y acusó al MAS de usar el aparato judicial para intentar sacarlo del cargo. "Dos magistrados azules no me van a sacar" dijo en referencia a la inadmisibilidad de su recurso de casación. "NO me voy, sigo como alcalde con el respaldo de la gente" aseguró Reyes Villa.

Durante esta jornada de lunes Reyes Villa dijo que el MAS “está persuadiendo a la justicia” en un caso que es “totalmente injusto” y que no tuvo debido proceso. “El país debe recuperar el Estado de derecho y lamentó que la justicia esté instrumentalizada”, dijo a la Red Uno.

Salió al balcón de la alcaldía para dirigirse a la población que llegó hasta la plaza 14 de Septiembre en su apoyo alegando que el pueblo debe hacer respetar el estado de derecho y que instancias internacionales no permitirán que se vaya.