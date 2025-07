Manfred Reyes Villa: “Hay tres firmas interesadas en comprar litio”

En una entrevista en Uno Decide, el candidato presidencial de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, afirmó que actualmente existen tres empresas interesadas en la compra anticipada de litio, aunque adelantó que su propuesta contempla lanzar una licitación internacional para garantizar transparencia.

Reyes Villa explicó que la Ley 928 permite la comercialización anticipada del litio, una figura que, según dijo, ya fue aplicada en anteriores gestiones a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

“Tenemos tres empresas, pero para ser más transparentes, haremos una licitación internacional. Antes de lanzar propuesta, yo hablé con personas interesadas (…) una empresa es de Alemania y dos de China”, afirmó.

El candidato aclaró que no se trata de las mismas empresas chinas que actualmente operan en el país.

“Le vamos a dar valor agregado en toda la cadena productiva. No vamos a exportar nunca más materia prima (…) He hablado con los dos Comcipo para darles el 11% y no seguir prestándonos dinero. La única forma de darle una solución al país es trayendo recursos económicos inmediatamente, en una cantidad de $us 10.000 millones, para devolverle la confianza a la población”, sostuvo Reyes Villa.

