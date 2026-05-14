Manfred Reyes Villa pide “mano dura” frente a bloqueos y denuncia intento de desestabilización

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se pronunció este jueves sobre los bloqueos y movilizaciones impulsadas por sectores campesinos y organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), asegurando que las protestas tienen un carácter “subversivo” y buscan generar un quiebre democrático en el país.

La autoridad afirmó que las medidas de presión continúan pese a la abrogación de la Ley 1720 y sostuvo que detrás de las movilizaciones existiría financiamiento externo e intereses políticos orientados a desestabilizar al Gobierno.

“Esto ya es un movimiento totalmente subversivo. Está financiado por alguien y eso es peligroso porque quieren hacer un quiebre a la democracia”, manifestó Reyes Villa.

El alcalde cuestionó que algunos sectores movilizados exijan la renuncia del presidente Rodrigo Paz y advirtió que las protestas ya no buscan resolver demandas específicas.

“Aquí ya se ha derogado la Ley 1720, pero continúan los movimientos. Ya no les interesa solucionar ningún problema”, afirmó.

En ese contexto, pidió al Gobierno nacional asumir acciones firmes para restablecer el orden y garantizar la libre transitabilidad en las carreteras del país.

“La solución es que el Gobierno ponga mano dura y ponga paz en este país. Tienen que poner orden”, señaló la autoridad cochabambina.

Reyes Villa también lamentó las consecuencias de los bloqueos y mencionó que ya se registraron personas fallecidas que no lograron pasar por las rutas interrumpidas.

“Ya hay dos muertos, personas que no han podido pasar en los bloqueos y nadie dice nada”, cuestionó.

Las declaraciones del alcalde se producen en medio de una jornada marcada por nuevas movilizaciones en el país. Este jueves, mineros cooperativistas marcharon hacia La Paz en el marco de la convocatoria de la COB.

Además, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) reportó que al menos 5.000 camiones de alto tonelaje permanecen varados en las carreteras debido a los bloqueos y protestas que se mantienen desde hace más de una semana.



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