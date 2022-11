Manfred Reyes Villa: "Siempre fui apegado a un proyecto federal, pero no es el momento"

Cochabamba, Bolivia

Ante las últimas declaraciones de autoridades y representantes ciudadanos sobre el tema del federalismo, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, indicó que sí apoya esta idea, pero que no es el momento adecuado.

"Yo siempre he sido apegado a un proyecto federal, pero no creo que sea el momento. El proyecto federal tiene que ser de la unidad nacional y no de la división", indicó el burgomaestre la noche de este martes.