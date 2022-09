Marchas de cocaleros llegarán este miércoles a Urujara y piensan ingresar el jueves a la ciudad

La Paz

La marcha de socios de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) llegó la tarde de este martes a la comunidad de Pongo donde pasaron la noche y este miércoles retomarán su camino para llegar hasta Unduavi.

El objetivo de la marcha es llegar hasta la ciudad de La Paz para exigir el cierre del mercado paralelo de la coca de Villa El Carmen liderado por el dirigente cocalero Arnold Alanez, quien es sindicado de ser afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los dirigentes ratificaron que el Gobierno debe acudir a dar alcance a la marcha para entablar el diálogo.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, afirmó que desde su despacho existe la predisposición de dialogar, aunque aclaró que aguardará una misiva formal como lo hizo en su momento al convocarlos en otras ocasiones.

“Voy a esperar una formalidad (carta) porque así como yo les he hecho la invitación, por lo menos, en esa magnitud que sea y cuando gusten (asistiré), cuando estén preparados, cuando no estén presionados, no estén condicionados internamente para poder dialogar, estamos predispuestos”, aseguró, consultado al respecto.