Marco Pumari es citado a declarar en calidad de testigo por el caso ‘Golpe I’

Potosí

Remberto Subía, asesor jurídico del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), informó este martes que la Fiscalía de La Paz, citó en calidad de testigo al excívico Marco Pumari, el mismo deberá presentarse a declarar este viernes 8 de julio, por el caso denominado “Golpe de Estado I”.

“Lastimosamente se están buscando pretextos para poder mantenerlo en prisión, para seguir siendo el trofeo del Movimiento al Socialismo, para escarmentar a las voces disidentes que protestamos en contra de un modelo caduco que ha manejado el país y el mensaje del compañero Marco, reunidos el día domingo, es de que no vamos a callarnos, no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a doblegar ante estas intimidaciones”, manifestó Subía.