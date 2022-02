Maricruz Ribera declaró en la Fiscalía y asegura que desconoce el paradero de su esposo Luis Revilla

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Luego de brindar su declaración en calidad de testigo ante la Fiscalía, Maricruz Ribera afirmó que desconoce el paradero de su esposo, Luis Revilla, quien el sábado se declaró en la clandestinidad luego de que se emitió un mandamiento de aprehensión en su contra por la supuesta compra con sobreprecio de los buses PumaKatari.

Tras salir del Ministerio Público, la esposa del exalcalde paceño se quebró en llanto y pidió a los jueces a que trabajen de manera independiente e imparcial y hagan lo correcto.

"Presenté mi declaración pese a que no correspondía (...) uno no entiende lo que pasa en este país, quienes trabajan tanto y quienes piensan diferente son los perseguidos. Solo quiero decirle a la población y a mi esposo que no sé dónde está, que te amo, que sos inocente y que la verdad saldrá a la luz", expresó Ribera entre llanto.

Lamentó que la Fiscalía la cite a declarar, puesto el proceso que se le sigue a su pareja es de 2012 y ella conoció a Revilla recién en 2013, un año después de que se firmó la licitación de los buses ediles paceños.

“No puede ser que, quienes queman los buses están ahora libres y que (la Fiscalía) esté molestando tanto a quienes han tratado de hacer lo correcto y mantener la transparencia en todo”, lamentó.

Recordó que Revilla intentó declarar en al menos dos oportunidades en La Paz, pero los fiscales a cargo del caso “no lo dejaron”. Señaló que después no pudo asistir por problemas de salud que incluso derivaron en su internación de emergencia en una clínica paceña.

Maricruz Ribera aclaró que aunque nunca fue funcionaria de la Alcaldía de La Paz supo que la Contraloría había instalado sus oficinas con cerca de 30 funcionarios para revisar todos los procesos de contratación y nunca hallaron irregularidades.