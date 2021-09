MAS pide informe escrito a Camacho sobre vacunación en el departamento de Santa Cruz

El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, afirmó este jueves, que existen problemas con la vacunación sobre todo en el área rural del departamento de Santa Cruz, según su criterio se debería a que la gobernación cruceña no estaría aceptando las vacunas ofrecidas por el gobierno central.

El parlamentario señaló que si se evidencia que el gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no habría cumplido con incentivar la vacunación en el área rural, iniciará procesos en su contra.

“Si ha incumplido les aseguro que este diputado, lo va llevar ante las instancias correspondientes que es la fiscalía, porque no es momento de solamente apoyar a una parte. No porque Camacho hubiera perdido en las provincias, los va a castigar y no va a empezar a incentivar la vacunación en las provincias”, aseveró Céspedes.