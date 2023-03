"Mataron a mi hermano", dijo la hermana del taxista fallecido en el Valle Alto

Cochabamba, Bolivia

Este viernes 17 de marzo se reportó una persona fallecida tras los enfrentamientos registrados entre transportistas de dos líneas de radiotaxis, de los municipios de Tolata y Arbieto.

El hecho se registró durante la mañana a la altura del kilómetro 25 de la carretera antigua a Cochabamba-Santa Cruz, Johnny Castellón Jiménez (43), fue herido con golpes en la cabeza, perdió la vida al llegar hasta el Hospital Harry Williams, donde le diagnosticaron muerte cerebral.

Su cuerpo fue trasladado hasta instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para realizar la autopsia de ley correspondiente. De este hecho una persona fue acusada por la muerte del Taxista, Jeyson Córdoba Soto (31), que en primera instancia estuvo en celdas policiales del municipio de Tolata.

Castellón tenía una esposa y tres hijos, quienes no encuentran consuelo por su pérdida, este sábado se desarrolló su velorio, fue enterrado este domingo, en medio de mucho dolor y pedidos de justicia.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mientras los compañeros y familiares del fallecido realizaban vigilia.

“Mi hermano ya está muerto, con esa detención no lo van a revivir. Esa determinación no es justa, tiene que pagar, todo el daño que ha hecho (…) Nuestras leyes no sé cómo están funcionando aquí, pero le dieron detención preventiva, 6 meses para que esté en San Antonio, eso no es suficiente”, aseguró un familiar.