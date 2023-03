“Sólo estaba buscando ranga”: Conductor de taxi negó ser cómplice de ladrones

Cochabamba, Bolivia

Este jueves 9 de marzo se registró un intento de robo a una adolescente de 14 años, ocurrió a las 8:30 de la mañana en la OTB “Juan Don Bosco”, zona sur de la ciudad. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa a la menor caminar por la zona.

Uno de los delincuentes se acerca, trata de abordarla, va tras la menor intentando acorralarla, en ese momento aparece su cómplice. Es en ese momento que se observa un taxi, que se los vecinos aseguran es cómplice de los antisociales.

"Sólo estaba buscando comida"

Luego que las imágenes se difundieron por redes sociales, el conductor del taxi plomo salió a dar su versión, negando estar relacionado con el intento de robo.

"Soy inocente, sólo estuve pasando por el lugar, con calma, buscando si había ranga. Estaba yendo por donde hay caldos, viendo si había comida. Yo no tengo nada que ver con los ladrones, sólo estuve pasando por el lugar, pertenezco a un sindicato, estoy afiliado", aseguró el conductor del taxi.

Fueron los vecinos quienes protegieron a la adolescente, ahuyentando a los ladrones. Producto de esta acción uno de los malhechores ingresó a una pensión, sacó un cuchillo, amenazó a los vecinos con matarlos y se dio a la fuga.

"Yo no me percaté de la situación, estaba buscando caldos, por eso maneje con calma por el lugar, reitero no tengo nada que ver con lo ocurrido", concluyó el conductor.