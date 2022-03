Maternidad sobresaturada hacina hasta 3 bebés en una servocuna

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Los médicos, enfermeras y licenciadas de la Maternidad Percy Boland denunciaron la sobresaturación de neonatos en la sala de recién nacido, donde 3 bebes comparte una servocuna.

Aclararon que no pueden derivar a ningún otro sitio a los recién nacidos porque todo está saturado en el Hospital de la Mujer, actualmente solo tienen 6 servocunas donde deberían estar 6 bebés y ahora tienen 18 neonatos, explicó Amilkar Marañón, terapista de la Maternidad.

“Estamos trabajamos como pulpos, no es ideal tener un niño intubado y no poder atenderlo, ya no sabemos qué hacer estamos atadas de manos, tenemos un bebé de 1 kilo y de 3 bebés sólo 1 tiene monitor”, dijo una de las trabajadoras.