Mauricio Lara, el joven compositor y cantante boliviano que rompe las redes sociales

A sus 23 años, Mauricio Lara ha logrado romper las redes sociales con canciones compuestas en letra y música y producidas por él mismo. Algunos de sus temas ya superaron las 80 mil reproducciones en plataformas digitales. Su primera propuesta y con la que se hizo conocido es "Vente conmigo", publicado en febrero de 2020.

"'Vente conmigo' la hice para enamorar a una mujer y que las parejas la quieran dedicar. Después de componer 'Vente conmigo", pensé en crear una canción para antes de conocer a la persona ideal y ahí nació 'No sabes que es por ti'. Este tema habla de cuando te gusta harto una persona, pero no te atreves a hablarle, ni expresarle lo que sientes. A veces esa persona no te conoce, pero tú mueres por ella, es tu crush, es la persona que quieres", comenta el joven artista.