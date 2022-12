"Me agredía y a nuestros hijos les decía sucios": jefe de RRHH del Sedes fue enviado a la cárcel por violencia intrafamiliar

Cochabamba, Bolivia

Un funcionario del Sedes fue enviado con detención preventiva de seis meses a la cárcel de San Pedro de Arani, tras una audiencia que duró aproximadamente dos horas.

Se trata de Milton J. M., jefe de Recursos Humanos del Servicio Departamental de Salud, quien está acusado de violencia familiar o doméstica. Las víctimas son su esposa y sus tres hijos. A ella la habría golpeado en varias ocasiones y a los menores también les ocasionó daños físicos y psicológicos.

"En ocasiones me ha golpeado; evidentemente, yo tampoco me he dejado. A mis hijos igualmente les golpeaba, les insultaba, les colocaba sobrenombres. A mi hija mayor le decía que no era su hija, asimismo a mis pequeños. A mi hijo menor le dijo que era 'un sucio, un cochino'; pero él siendo el padre no era capaz de arreglarlo, bañarlo; todo esperaba que lo haga yo. A veces por motivos del tiempo, del trabajo y todo aquello, yo tampoco podía hacerlo", detalló la víctima.