"Me amarro, pateó y tapó la boca": Abuelita denunció que su hijo quiso asesinarla

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

"Me amarró y me pateaba, luego me tapó la boca, mientras yo gritaba desesperada, casi sin poder respirar”, contó desesperada una madre con miedo a que su propio hijo la matara, pero le costó mucho tiempo animarse a hablar.

La abuelita de 86 años denunció que su propio hijo trató de matarla, ingresó a su vivienda y se llevó documentos de su casa en Patacamaya, la adulta mayor teme que trate de vender su hogar, vecinos la ayudaron. Fueron varios años de callar, aguantar y ocultar los maltratos.

“Se ha entrado a la casa, plata ha sacado, de mi guardadito que yo me he trabajado. Todo se lo ha sacado”, relató en medio del llanto y la desesperación.

Los documentos que su hijo se llevó son de una propiedad en Patacamaya, que la mujer junto a su esposo compró, luego de varios años de trabajo y sacrificio. Su pareja perdió la vida hace años, incluso llegó a llevarse su auto.

“Su hijo la había estafado, es un hecho lamentable, al verla me da mucho dolor. Su hijo le estafó un auto y documentos de la casa (…) Le quitó los documentos de la casa, incluso la abuelita puede que haya sacado dineros y lo hipotecó su vivienda”, contó el vecino que ayudó a la abuelita.