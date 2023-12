La empresa Synohidro deberá reparar el hundimiento en la Doble Vía al Sillar

Cochabamba, Bolivia

El Presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Claure, se refirió a los hundimientos y rajaduras registradas en la Doble Vía al Sillar en el kilómetro 108 de la carretera Cochabamba – Santa Cruz.

El hundimiento en la nueva Doble Vía al Sillar, entregada hace menos de dos semanas deberá ser reparado por la empresa constructora Synohidro, por estar vigente el periodo de prueba, mientras se realizan los trabajos en la zona la transitabilidad no será interrumpida.

“Estamos trabajando en la zona para que no se interrumpa el tráfico (…) Aclaró que la obra no fue entregada todavía, es un contrato de llave en mano con la constructora Synohidro, el contratista asume las responsabilidades (…) Se efectuó una recepción provisional de esta obra, que es sometida a prueba durante este periodo de pruebas” , remarcó Claure.

La empresa debe subsanar estos problemas, porque la obra no fue entrega, sino puesta en operación explicó el presidente de ABC. Al momento la doble vía cuenta con la garantía de la empresa constructora, que tuvo un costo de casi 420 millones de dólares, siendo recepcionada provisionalmente este 23 de noviembre.

“La obra será entregada cuando no tenga ningún problema, hay un procedimiento establecido (…) Estamos revisando la zona, para ver si no registra alguna irregularidad, especialmente en esta época de lluvias. El tramo de 40 metros no se ha visto interrumpido (…)”, indicó.